Nitra začala pracovať na komplexnej evidencii stromov

Nitra 20. marca (TASR) - Nitrianska radnica začala s komplexnou pasportizáciu zelene. Ako uviedol primátor Marek Hattas, v prvej fáze sa bude preverovať stav približne 4000 stromov na sídlisku Chrenová I.



Pracovníci z odboru životného prostredia mestského úradu už začali vykonávať evidenciu stromov, z ktorých každý dostane takzvaný arboštítok. "Tento proces potrvá približne mesiac. Následne si jednotlivé stromy prejdú, preveria ich stav a zapíšu ho do aplikácie," vysvetlil primátor.



Cieľom je, aby mal každý strom svoju vlastnú zdravotnú kartu. Tá bude nahratá do aplikácie, ktorú si vytvorí samo mesto. S aplikáciou budú následne pracovať jednotlivé odbory a zamestnanci, ktorí so stromom prídu do kontaktu.



Ako doplnil Hattas, mesto doteraz nemalo žiadnu evidenciu stromov. "Je to ďalší dôležitý krok pri našej snahe o krajšiu, zelenšiu a bezpečnejšiu Nitru. Práve vďaka pasportizácii budeme vedieť lepšie manažovať a udržovať našu zeleň," dodal nitriansky primátor.