Nitra začala s obnovou historickej budovy kina Palace

Nitra 7. septembra (TASR) - Nitrianska radnica začína v stredu s obnovou budovy bývalého kina Palace v centre mesta. Podľa magistrátu si niekoľko rokov pripravovaná rekonštrukcia vyžiada investíciu vo výške približne 2,7 milióna eur. Z nej je 95 percent financovaných zo zdrojov Európskej únie, zvyšok z mestského rozpočtu. Rekonštrukčné práce majú byť ukončené do konca roka 2023.



Budova bývalého kina je dielom architekta Fridricha Weinwurma z roku 1925. Po obnove by sa jej podoba mala priblížiť k pôvodnému vizuálnemu riešeniu. "Okrem samotného objektu, ktorý je už 13 rokov nepoužívaný, sa revitalizuje aj jeho okolie. V zadnej časti ožije priľahlá záhrada, prednú časť ozvláštni kaviareň s terasou s prepojením do verejného priestoru, ktorým bude nová pešia zóna Radlinského. Vo vnútri sa bývalá kinosála premení na modernú variabilnú multifunkčnú sálu s prepracovanou zvukovou a svetelnou réžiou," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Súčasťou technického vybavenia sály budú zdvíhacie zariadenia i moderná javisková a hľadisková technika. "Dostane aj nové scénické osvetlenie, projekčnú plochu, elektroinštaláciu javiskovej techniky, kamery na zachytenie live predstavení, koncertov a podobne," doplnila riaditeľka Kreatívneho centra Nitra (KCN) Katarína Živanović.



Ako pripomenula, rekonštrukcia budovy bývalého kina Palace je spolu s obnovou štyroch objektov na Martinskom vrchu súčasťou aktivít KCN, na ktoré mesto Nitra dostalo celkovú sumu viac ako 15 miliónov eur. "Aktivity KCN nezahŕňajú len rekonštrukciu historických budov, ale aj programy pre prípravu kreatívcov na podnikanie, ich prístup k verejnosti, stáže a viac ako 80 verejných kultúrno-umeleckých programov, ktoré sa v Nitre budú konať do konca roka 2023," dodala Živanović.