Nitra začala s rekonštrukciou jedálne a kuchyne na ZŠ Nábrežie mládeže

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako informovala radnica, na ZŠ Nábrežie mládeže vznikne nová moderná prístavba s jedálňou a kuchyňou, ktorá bude kompletne vybavená novým zariadením.

Nitra 12. novembra (TASR) - Mesto Nitra začalo s rekonštrukciou kuchyne s jedálňou na Základnej škole (ZŠ) Nábrežie mládeže. Podľa zmluvy s dodávateľom prác presiahnu celkové náklady 1,3 milióna eur.

Ako informovala radnica, na ZŠ Nábrežie mládeže vznikne nová moderná prístavba s jedálňou a kuchyňou, ktorá bude kompletne vybavená novým zariadením. „V uplynulých dňoch prebehol výrub a úprava terénu, aby sa mohli začať výkopové práce pre základy budovy. Nasledovať budú inžinierske siete a ďalšie etapy výstavby. Tento projekt prinesie žiakom aj zamestnancom školy komfortnejšie a modernejšie stravovanie v novom prostredí,“ uviedol mestský úrad.

Obnovou má prejsť dvojpodlažná budova zo 60. rokov minulého storočia, ktorá je súčasťou areálu školy. V rámci búracích prác sa na objekte odstránia existujúce obvodové konštrukcie v severnej časti stavby. Projekt počíta s osadením nových dverí, úprave domurovaných konštrukcií a s položením nových nášľapných vrstiev.

Jeho súčasťou bude aj realizácia novej prístavby kuchyne a jedálne s oceľovou nosnou konštrukciou. „Osadí sa tiež nová fasáda, okná, nové únikové schodisko i bezbariérový výťah. Zmodernizovaná budova bude bezbariérová s antivandalskými riešeniami,“ uvádza sa v popise projektu.
