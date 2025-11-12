< sekcia Regióny
Nitra začala s rekonštrukciou jedálne a kuchyne na ZŠ Nábrežie mládeže
Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) - Mesto Nitra začalo s rekonštrukciou kuchyne s jedálňou na Základnej škole (ZŠ) Nábrežie mládeže. Podľa zmluvy s dodávateľom prác presiahnu celkové náklady 1,3 milióna eur.
Ako informovala radnica, na ZŠ Nábrežie mládeže vznikne nová moderná prístavba s jedálňou a kuchyňou, ktorá bude kompletne vybavená novým zariadením. „V uplynulých dňoch prebehol výrub a úprava terénu, aby sa mohli začať výkopové práce pre základy budovy. Nasledovať budú inžinierske siete a ďalšie etapy výstavby. Tento projekt prinesie žiakom aj zamestnancom školy komfortnejšie a modernejšie stravovanie v novom prostredí,“ uviedol mestský úrad.
Obnovou má prejsť dvojpodlažná budova zo 60. rokov minulého storočia, ktorá je súčasťou areálu školy. V rámci búracích prác sa na objekte odstránia existujúce obvodové konštrukcie v severnej časti stavby. Projekt počíta s osadením nových dverí, úprave domurovaných konštrukcií a s položením nových nášľapných vrstiev.
Jeho súčasťou bude aj realizácia novej prístavby kuchyne a jedálne s oceľovou nosnou konštrukciou. „Osadí sa tiež nová fasáda, okná, nové únikové schodisko i bezbariérový výťah. Zmodernizovaná budova bude bezbariérová s antivandalskými riešeniami,“ uvádza sa v popise projektu.
