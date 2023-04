Nitra začala s revitalizáciou detských ihrísk

Nitra 11. apríla (TASR) - Detské ihriská na nitrianskych sídliskách prejdú revitalizáciou. Dostanú nové herné prvky i mestský mobiliár. Ako informovala radnica, modernizáciou prejde v najbližšom čase sedem ihrísk.



"Na ulici Janka Kráľa pribudnú úplne nové herné prvky. Okrem hernej zostavy so šmýkačkami a sieťovou preliezačkou to bude aj multifunkčná zostava na lezenie, točidlo a pre úplne najmenšie deti kolotoč. Ihrisko má byť hotové v najbližších týždňoch," uviedol mestský úrad.



V týchto dňoch sa začalo aj s revitalizáciou ihriska na Tokajskej ulici. Pribudne tam 20-metrová lanová dráha určená pre deti od troch do 15 rokov. "Návštevníkov ihriska poteší aj rúčkovacia a šplhacia dráha, preliezačka v podobe draka a nové hojdačky. Okolie ihriska doplnia nové lavičky," pripomenul magistrát.



Modernizáciou prejdú čoskoro aj ďalšie ihriská. Na Hlbokej ulici vyrastie na mieste starého nevyhovujúceho detského ihriska celkom nové. Na Novomestského ulici pribudne 14 nových hracích prvkov, nová multifunkčná zostava, preliezačky a hojdačky vyrastú aj na detskom ihrisku na Bajkalskej ulici. "K modernizácii a doplneniu herných prvkov dôjde aj na Dlhej a Hollého ulici," dodal mestský úrad.