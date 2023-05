Nitra začala s revitalizáciou hradného kopca

Nitra 9. mája (TASR) - Mesto Nitra začalo koncom minulého mesiaca s revitalizáciou hradného kopca. Vysúťažená firma v prvej fáze prác vyčistila zelený porast a odstránila invázne, suché a polámané dreviny. "Momentálne riešime nové vonkajšie osvetlenie chodníkov," informovala radnica. Chodník od mestského parku po reštauráciu na hradnom kopci je uzavretý. Práce by mali byť ukončené do konca októbra.



Súčasťou revitalizačných prác je aj obnova chodníkov, spájajúcich horný a dolný vstup do hradu. Tie boli naposledy opravované v roku 2016. Rekonštrukcia čaká aj schodisko, mostík a chodník pod hradnou skalou. Celková dĺžka opravovaných chodníkov je 690 metrov.



Pod skalným previsom je navrhnutá odpočinková drevená terasa s lavičkami. Pod severozápadnými hradbami pribudne ďalšia terasa s lavičkami a pod hradbou severného bastiónu zrekonštruujú vyhliadku. Bránka v mieste bočného vstupu do hradu bude nahradená turniketom, tak ako je to pri vstupe od mestského parku. Po ukončení stavebných prác začne výsadba novej zelene.



Revitalizáciu hradného kopca hradí mesto zo zdrojov Európskej únie. Výška oprávnených nákladov bola pôvodne vyčíslená na zhruba 800.000 eur. V roku 2022 magistrátu doručili rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 762.564,80 eura. Radnica vlani spustila verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Výsledkom bola zmluva o dielo vo výške 719.973,32 eura s DPH. Zhotoviteľ však v súčasnosti nedokáže garantovať ceny, ktoré v stavebníctve stúpli. Predložil upravený rozpočet projektu v hodnote 827.909,23 eura, čo je nárast o 107.935,91 eura.



Podpísanie dodatku o zvýšení ceny za revitalizáciu hradného kopca na svojom februárovom rokovaní schválilo nitrianske mestské zastupiteľstvo. Mesto chce požiadať o dodatočný príspevok zo zdrojov EÚ, ktorý môže znamenať prefinancovanie uzatvoreného dodatku.