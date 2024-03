Nitra začala s výstavbou úseku cyklotrasy, začína na Vodnej ulici

Nitra 25. marca (TASR) - Mesto Nitra začalo s výstavbou novej cyklotrasy v úseku medzi Vodnou ulicou a areálom bývalého podniku Zelokvet. "Prepojí už zrealizované cyklotrasy popri rieke Nitra s nedávno dokončenou cyklotrasou na sídliskách Klokočina a Diely," informovala radnica.



Ako doplnila, nová cyklotrasa je ďalšou skladačkou v sieti Ponitrianskej cyklomagistrály. Mesto neskôr plánuje pokračovať ďalej vybudovaním cyklistickej cesty k Priemyselnému parku Sever a prepojením na existujúcu cyklotrasu, ktorá vedie popri Lužiankach do Čakajoviec.



Na prvom úseku novej cyklotrasy sa začalo s výstavbou oporného múru v dĺžke približne 156 metrov. "Na ňom bude umiestnené bezpečnostné zábradlie. Na cyklotrasu pribudne aj cyklosčítač, ktorý poskytne užitočné dáta o jej vyťaženosti v reálnom čase. Po zotmení bude cyklotrasu osvetľovať bodové solárne osvetlenie umiestnené do stredovej čiary," uviedol mestský úrad.



Súčasťou cyklotrasy bude aj spoločný priechod pre chodcov a cyklistov cez frekventovanú Bratislavskú ulicu. Bezpečnosť ich pohybu zvýši aj osvetlenie, stredový ostrovček a bezbariérová úprava. "Dĺžka cyklotrasy je približne 1,5 kilometra so šírkou tri metre. Cena bola zhotoviteľom stanovená na 435.247,88 eura bez DPH. Financovanie zabezpečuje mesto Nitra a zdroje Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky," pripomenul magistrát.