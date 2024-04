Začiatok turistickej sezóny v Nitre ponúkne i výlety za vínom

Nitra 12. apríla (TASR) - Začiatok turistickej sezóny v Nitre a okolí ponúkne gastronomické zážitky aj cyklistické výlety. Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), od apríla až do konca mája je naplánovaných viacero podujatí, medzi nimi napríklad aj výlety za vínom.



Na podujatie Cesta chuťami mesta sa môžu záujemcovia vydať 20. apríla. "Počas podujatia objavia krásy Nitry prostredníctvom kvalitnej kávy, čaju a pečiva. Môžu sa tešiť na interaktívne prednášky s rôznymi ukážkami a ochutnávkami," uviedla NOCR.



Aj počas aktuálnej sezóny budú môcť turisti využívať cyklobus. Prvý vyrazí z Nitry do Topoľčianok 8. mája. "Chýbať nebudú ani výlety za vínom. Vínobus do Topoľčianok zamieri 1. mája na tradičnú návštevu vinárstva. Za ďalšími vinármi v Mojmírovciach a vo Veľkom Kýre zamieri 24. mája," pripomenula NOCR.



Súčasťou májových podujatí bude tiež druhý ročník Včelárskych slávností. "V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu sa budú konať 18. mája," doplnili organizátori.