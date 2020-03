Nitra začína s rozvozom potravín i rúšok

Nitra 24. marca (TASR) – Nitrianska radnica už od pondelka (23. 3.) prijíma prvé objednávky na dovoz potravín pre seniorov. V nasledujúcich dňoch začne s ich rozvozom. Ako pripomenul Henrich Varga z mestského úradu, služba je určená seniorom, ktorí sú vo veku nad 65 rokov a sú odkázaní na pomoc druhých.



Ľudia, ktorí spĺňajú požiadavky a majú o dovoz potravín záujem, sa môžu aj v nasledujúcich dňoch nahlasovať na radnici telefonicky alebo mailom. „Zároveň by sme chceli všetkých vyzvať, aby sa táto služba nezneužívala. Je dôležité, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju najviac potrebujú, to znamená nevládnym, imobilným a osamelým seniorom,“ zdôraznil Varga.



Mesto už okrem toho začalo distribuovať aj prvé, dobrovoľníkmi vyrobené rúška. „Všetky rozdávame v zariadeniach pre seniorov, starším obyvateľom mesta, ktorí žijú sami a sú odkázaní na pomoc druhých, ale aj ľuďom, ktorí pracujú v teréne a vystavujú sa vo veľkej miere riziku nákazy. Do dnešného dňa sme od dobrovoľníkov prijali neuveriteľných 2992 rúšok. Všetkým patrí srdečná vďaka,“ uviedol primátor Marek Hattas.