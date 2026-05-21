Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
< sekcia Regióny

Nitra začína súvislé rekonštrukcie viacerých komunikácií

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Vo štvrtok mesto začne s opravou ulice K rieke v mestskej časti Krškany.

Autor TASR
Nitra 21. mája (TASR) - V Nitre sa v týchto dňoch začínajú súvislé rekonštrukcie na dvoch uliciach. Radnica v tejto súvislosti upozorňuje na dopravné obmedzenia.

Vo štvrtok mesto začne s opravou ulice K rieke v mestskej časti Krškany. „Práce tu potrvajú od 21. mája od 17.00 h do 22. mája do 24. hodiny. Bude tu čiastočná uzávera po jednotlivých jazdných pruhoch. Pracovať sa bude aj v noci,“ oznámil mestský úrad.

Obnova cesty na Popradskej ulici na sídlisku Klokočina sa začne 26. mája a potrvá do 7. júna. „Obmedzenia premávky sa budú týkať úseku od workoutového ihriska po križovatku s Nitrianskou ulicou,“ uviedla radnica. Ako doplnila, naplánované sú tiež opravy na Slančíkovej, Hviezdoslavovej a Železničiarskej ulici.
.

Neprehliadnite

Ministra vnútra v stredu operovali, najbližšie dni sa bude zotavovať

Útok chladnou zbraňou v Bratislave: Muž zraneniam podľahol

Blanár: Uznesenie EP nezodpovedá realite a nemá právne účinky voči SR

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ