Nitra zainvestuje do parkovacej politiky jeden milión eur

Nitra 13. februára (TASR) – Mesto Nitra plánuje investovať do svojej parkovacej politiky jeden milión eur. Peniaze majú byť určené na výstavbu parkovacích miest, či nákup nových technických zariadení.



Radnica sa snaží zavádzať nové pravidlá parkovania na území mesta už dlhšie obdobie. Jednou z priorít je napríklad postupné zavádzanie rezidenčných kariet, či vytlačenie dlhodobo parkujúcich áut z centra Nitry. „Budeme aj naďalej pokračovať v tom, čo sme si nastavili. To znamená, že budeme preferovať ľudí, ktorí majú trvalé bydlisko v Nitre a sú rezidenti. Samozrejme, že pri tom nezabúdame aj na abonentov a na ľudí, ktorí sem prichádzajú z okolia,“ povedal primátor Marek Hattas.



Mesto chce investovať aj priamo do parkovacieho systému. Za približne 200.000 eur chce nakúpiť nové automaty, ďalších 60.000 eur pôjde na nákup softvéru. „Súčasné automaty sú už za zenitom a nedokážeme s nimi ďalej pracovať. Preto ich treba vymeniť. Investícia pôjde aj do softvéru, ktorý používa mestská polícia. Pripomínam, že v Národnej rade SR je momentálne v prvom čítaní zákon o objektívnej zodpovednosti, ktorú budú môcť využívať aj mestskí policajti. Takže roka v ruke s nákupom nového softvéru ide aj táto novela zákona, takže mestská polícia bude môcť jednoduchšie pokutovať autá, ktoré nelegálne stoja na našich komunikáciách,“ vysvetlil Hattas.



Ďalších 100.000 eur chce dať radnica na nákup nových kamier, okolo 120.000 eur by malo ísť na projektovú dokumentáciu a približne 500.000 eur majú stáť ďalšie opatrenia. Ide napríklad o odťahovú službu, či budovanie nových parkovacích miest. „Tých máme deficit, takže chceme investovať aj do riešenia tohto problému. Už v minulosti bola spravená štúdia o tom, ako v starom meste postupovať. Napríklad v Párovciach máme parkovacie miesta, ale sú nelegálne, pretože nie sú v súlade so zákonom,“ uviedol Hattas.



V Nitre sa už dlhší čas hovorí aj o možnej výstavbe veľkého parkovacieho domu. Podľa primátora však mesto v súčasnosti nad takouto investíciou neuvažuje. „Momentálne stále vyhodnocujeme novú parkovaciu politiku, ktorá značným spôsobom zrýchlila obrátkovosť áut, ktoré parkujú v meste. Ak by sme uvažovali nad parkovacím domom, tak sa ako ideálna javí plocha na Palárikovej ulici. Tam by pri predĺžení pešej zóny mohol vzniknúť takýto parkovací dom, ale momentálne je to iba v štádiu špekulácií,“ dodal Hattas.