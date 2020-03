Zamestnanci sociálnych služieb v nitrianskom kraji šijú ochranné rúška

Nitra 26. marca (TASR) – Zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja si v rámci sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností šijú ochranné bavlnené rúška. „Takto ušetria nemalé finančné prostriedky z rozpočtu. Ušité rúška sú poskytované zamestnancom, ale i samotným klientom,“ uviedla hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.



Všetkých 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK prijalo v súvislosti so súčasnou situáciou mimoriadne opatrenia na úseku hygieny, dezinfekcie, sterilizácie.



„Pri vstupe do budovy aj výťahov sú umiestnené bezoplachové dezinfekcie na ruky. Na chodbách sú v nočných hodinách používané germicídne žiariče. Od konca februára platí obmedzený a od 7. marca absolútny zákaz návštev a cudzích osôb v ubytovacom objekte zariadení,“ potvrdila Prekopová.



Pracovníci zariadení denne merajú klientom telesnú teplotu. „V tejto mimoriadnej situácii im personál zariadení vychádza v ústrety aj možnosťou donášky jedla na izbu, ak o to požiadajú, aby sa cítili bezpečne. Do jedálne chodia tí prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú záujem sa stravovať v jedálni. V jedálnom lístku pribudlo viac ovocia a zeleniny,“ povedala Prekopová.



Zamestnanci zabezpečujú pre klientov potrebné nákupy, kontakt s poštou, úradmi, zabezpečená je donáška dennej tlače, v bufetoch zariadení sa rozšíril sortiment tovaru.



Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť využívať služby psychológa. Ten sa venuje najmä seniorom, ktorí ťažšie znášajú nemožnosť osobného kontaktu s príbuznými. Psychológ chodí individuálne za obyvateľmi zariadení do ich obytných jednotiek s cieľom upokojenia situácie. Kontakt s príbuznými je klientom zariadení umožnený prostredníctvom služobných telefónov, sociálnych sietí a e-mailovej komunikácie. Kadernícke služby, manikúru či pedikúru vykonávajú zamestnanci zariadení.



„Naším cieľom je v maximálnej možnej miere eliminovať negatívne dôsledky pandémie,“ skonštatovala Prekopová.