Zamestnanci Jaguaru vyčistili náučný chodník na nitrianskom Zobore

Nitra 29. mája (TASR) - Zamestnanci nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover pomohli vyčistiť Zoborské vrchy. V spolupráci so správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie vyčistili počas tohto týždňa náučný chodník pri Pyramíde, kde pod dohľadom strážcu prírody Viktora Mlyneka očistili okolie a osadili potrebné oporné stĺpy.



„Zamestnanci, ktorí dnes ešte nepracujú z dôvodu obmedzenej výroby, aj týmto spôsobom využili posledný týždeň pred spustením výroby na dve zmeny,“ skonštatovala manažérka Jaguar Land Rover Slovakia pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová.



So správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie začala nitrianska automobilka prvú spoluprácu minulý rok. Počas nej pomohla pri revitalizácii nemocnice pre dravé vtáky a kosení lúčnych porastov. Spolupráca by mala podľa slov Remenárovej pokračovať aj v budúcnosti.