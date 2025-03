Nitra zatiaľ nekúpi športovú halu za vyše 2 milióny eur od súkromníka

Nitra 20. marca (TASR) - Mesto Nitra zatiaľ nepodnikne kroky, ktoré by smerovali k plánovanému odkúpeniu multifunkčnej športovej haly na Škultétyho ulici od jej súkromného vlastníka. Podľa znaleckého posudku je cena stavby viac ako dva milióny eur, posudok na technologické zariadenie ľadovej plochy zatiaľ vypracovaný nebol.



Mestskí poslanci mali na svojom marcovom rokovaní schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom a vlastníkom haly. Napokon však rozhodli, že tak urobia až po preštudovaní kompletnej dokumentácie a právnej a ekonomickej kontroly. "Až na základe toho mestský úrad predloží zastupiteľstvu návrh na konečné nadobudnutie vlastníctva haly," vysvetlil poslanec Igor Kršiak.



Nitrianske zastupiteľstvo zatiaľ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou W1 ako prenajímateľom a mestom Nitra ako nájomcom. "Účelom prenájmu s výškou nájomného 8000 eur bez DPH mesačne je skúšobná prevádzka haly. Mesto Nitra okrem toho zaplatí zálohu 20.000 eur bez DPH potrebnú na spustenie chladiarenských zariadení. Následný audit sa zameria na to, či na hale nie sú ťarchy či exekúcie, ktoré by mohli obmedziť jej užívanie. Potom mesto môže rokovať o odkúpení haly," doplnil Kršiak.