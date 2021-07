Nitra zatiaľ neuvažuje o otvorení klientskeho centra počas sobôt

Nitra 10. júla (TASR) – Mestský úrad v Nitre zatiaľ neuvažuje o otvorení klientskeho centra počas víkendov. Radnica vyhodnotila takúto prevádzku ako nerentabilnú.



Klientske centrum na mestskom úrade bývalo v minulosti otvorené aj v sobotu. Podľa poslanca Františka Hollého by mohlo opäť slúžiť obyvateľom mesta aj počas víkendov. „Pretože ľudia, ktorí pracujú cez týždeň v zahraničí a domov prídu iba na víkend, tiež potrebujú overiť podpis, alebo zaplatiť poplatky v pokladnici. Malo by sa to riešiť,“ skonštatoval.



Podľa Ivany Buranskej z mestského úradu však boli už v minulosti sobotné úradné hodiny vyhodnotené ako nerentabilné. „Bývalo otvorené len overovanie podpisov, pokladňa a podateľňa. Keď sme sa bližšie zaoberali tým, kto tieto služby využíva, tak sme zistili, že veľkú väčšinu tvorili obyvatelia s trvalým pobytom mimo Nitru. Obecné úrady boli zatvorené, tak využívali Mestský úrad v Nitre. Keď sme porovnávali náklady, aj s cenou práce nadčas, tak nám to vyšlo ako neadekvátne v porovnaní s tým, čo občania cez víkend využili. A podotýkam, že to neboli občania Nitry,“ dodala Buranská.