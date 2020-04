Nitra zatiaľ sobáše neobnovila, nechce vystaviť riziku sobášiacich

Nitra 24. apríla (TASR) – Mesto Nitra sa zatiaľ nepridalo k ďalším slovenským mestám, ktoré obnovili civilné sobáše. Podľa hovorcu Nitry Tomáša Holúbeka sú dôvodom obavy zo šíriacej sa nákazy novým koronavírusom.



„Pri súčasných prísnych bezpečnostných opatreniach sú podľa nás sobáše v krajskom meste stále veľkým rizikom. Napríklad 2. mája bolo na Mestskom úrade v Nitre nahlásených osem sobášov. Ak by sme ich povolili a na každý by prišiel len minimálny počet desiatich svadobných hostí, tak by sme matrikárku a sobášiaceho vystavili v jediný deň stretnutiu takmer so sto ľuďmi v uzavretej miestnosti,“ zdôvodnil rozhodnutie radnice Holúbek.



Podľa jeho vyjadrenia sa viacerí budúci manželia súčasnej situácii promptne prispôsobili a svadby preložili na máj či jún budúceho roka.