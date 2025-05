Záujemcov o prácu prepojí so zamestnávateľmi podujatie Kariéra EXPO

Nitra 26. mája (TASR) - Stovky návštevníkov prepojí so zamestnávateľmi kariérne podujatie Kariéra EXPO. Uskutoční sa 28. mája na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na návštevníkov čakajú firmy z rôznych oblastí od priemyslu a IT až po verejnú správu, bankovníctvo a služby, informovala Katarína Tešla z portálu Kariéra.sk, ktorý je hlavným organizátorom podujatia.



Súčasťou Kariéry EXPO bude aj bohatý sprievodný program s kariérnym poradenstvom, profesionálnym fotením na životopis a so sériou prednášok, ktoré môžu pomôcť v osobnom aj profesijnom raste.



Záujemcovia budú mať možnosť stretnúť sa priamo so zástupcami firiem a získať spätnú väzbu, ktorú online inzerát nikdy neponúkne. Okrem ponúk práce budú mať k dispozícii aj stáže či odborné konzultácie. Zastúpené budú aj univerzity, štátne inštitúcie a významní regionálni zamestnávatelia.



Vstup na podujatie je bezplatný, stačí sa zaregistrovať na stránke podujatia karieraexpo.zoznam.sk. Organizátori odporúčajú priniesť si niekoľko kópií životopisu a pripraviť si krátke predstavenie svojich skúseností a ambícií na zvýšenie šance na úspešný kontakt so zamestnávateľmi.