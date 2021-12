Nitriansky žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ sa budú vzdelávať doma od štvrtka

Nitra 8. decembra (TASR) – Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa sa začnú vzdelávať dištančne už od štvrtka (9. 12.). Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre. Dôvodom je nárast počtu infikovaných aj zhoršujúca sa situácia v nemocniciach v kraji, informovala regionálna hygienička Katarína Tináková.



Preventívne prerušenie prezenčného vzdelávania u žiakov 2. stupňa základných škôl a na stredných školách a prerušenie výchovy a vzdelávania vo vybraných školských zariadeniach v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce potrvá od 9. decembra do 17. decembra. Naďalej však zostane v prevádzke 157 predškolských zariadení a 110 základných škôl pre prvý stupeň, čo predstavuje takmer 20.000 detí a žiakov. Dištančne sa zostanú vzdelávať žiaci na druhom stupni 110 základných škôl a na 30 stredných školách, čo predstavuje takmer 21.000 žiakov a študentov. Od budúceho týždňa bude dištančné vzdelávanie na druhom stupni ZŠ a na stredných školách zavedené na celom Slovensku. Od 17. decembra sa začínajú školské prázdniny, ktoré trvajú do 9. januára.



V pôsobnosti RÚVZ v Nitre je 157 materských škôl, 110 základných škôl, 30 gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií. K 7. decembru boli zatvorené štyri celé materské školy, 17 tried v materských školách, štyri celé základné školy, 137 tried v základných školách, jedna celá stredná škola a 82 tried na stredných školách.



RÚVZ v Nitre sa stotožňuje s názorom hlavného hygienika SR, podľa ktorého v súčasnej situácii už neexistujú triedy, ktoré sú bezpečné a v ktorých nie je problém s nákazou novým koronavírusom. Z analýzy vekovo-špecifickej chorobnosti na ochorenie COVID-19 v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce za november jednoznačne vyplýva, že najvyššia chorobnosť podľa vekových skupín bola vo všetkých troch okresoch vo vekových kategóriách detí a mladistvých od desať do 19 rokov, teda jednoznačne u žiakov na druhom stupni základných škôl a u stredoškolákov, zhodnotila Tináková.