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Nitra získala dotáciu na revitalizáciu priestoru v okolí centra Domino
Priestor v okolí Domina sa radnica pokúša revitalizovať už niekoľko rokov.
Autor TASR
Nitra 13. júla (TASR) - Mesto Nitra získalo nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu priestranstiev pri Centre voľného času (CVČ) Domino. Realizácia projektu by sa mala začať v júli, trvať by mala desať mesiacov. Vyplýva to zo zmluvy medzi mestom Nitra a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Ministerstvo podpísalo v uplynulých dňoch 29 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z Programu Slovensko 2021 - 2027 v celkovej výške viac ako 24,3 milióna eur, informovalo MIRRI.
Celkové oprávnené výdavky projektu revitalizácie CVČ Domino v Nitre sú vyčíslené na 2.060.335 eur. Z tejto sumy predstavujú priame výdavky 1.925.547 eur a nepriame výdavky 134.788 eur. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu dosiahne 1.895.508 eur. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa je 164.827 eur.
Priestor v okolí Domina sa radnica pokúša revitalizovať už niekoľko rokov. Nový projekt počíta s komplexnou revitalizáciou územia pri CVČ Domino vrátane vybudovania nových prvkov, potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek. Podľa schváleného projektu tu má vyrásť nová multifunkčná športová plocha, basketbalové koše, volejbalové stĺpy, drenáže a mantinely.
Súčasťou zámeru je aj komunitný a oddychový priestor v podobe dvojpodlažného altánku s toaletami a so zelenou strechou, tieniacich pergol, lavičiek a trávnikov. Projekt počíta aj s vybudovaním verejného osvetlenia, nových chodníkov a spevnených plôch z drenážnej dlažby a mlatových povrchov a kamerového systému.
Ministerstvo podpísalo v uplynulých dňoch 29 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z Programu Slovensko 2021 - 2027 v celkovej výške viac ako 24,3 milióna eur, informovalo MIRRI.
Celkové oprávnené výdavky projektu revitalizácie CVČ Domino v Nitre sú vyčíslené na 2.060.335 eur. Z tejto sumy predstavujú priame výdavky 1.925.547 eur a nepriame výdavky 134.788 eur. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu dosiahne 1.895.508 eur. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa je 164.827 eur.
Priestor v okolí Domina sa radnica pokúša revitalizovať už niekoľko rokov. Nový projekt počíta s komplexnou revitalizáciou územia pri CVČ Domino vrátane vybudovania nových prvkov, potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek. Podľa schváleného projektu tu má vyrásť nová multifunkčná športová plocha, basketbalové koše, volejbalové stĺpy, drenáže a mantinely.
Súčasťou zámeru je aj komunitný a oddychový priestor v podobe dvojpodlažného altánku s toaletami a so zelenou strechou, tieniacich pergol, lavičiek a trávnikov. Projekt počíta aj s vybudovaním verejného osvetlenia, nových chodníkov a spevnených plôch z drenážnej dlažby a mlatových povrchov a kamerového systému.