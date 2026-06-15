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Nitra zmodernizovala vnútorné priestory mestských polikliník
Stavebné práce trvali štyri mesiace. Postupne sa na oboch poliklinikách vykonala obnova sociálnych zariadení a ďalšie úpravy.
Autor TASR
Nitra 15. júna (TASR) - Mesto Nitra ukončilo čiastočnú modernizáciu polikliník na sídliskách Chrenová a Klokočina. Ako informovalo, celkové náklady na projekt dosiahli sumu 180.000 eur.
Stavebné práce trvali štyri mesiace. Postupne sa na oboch poliklinikách vykonala obnova sociálnych zariadení a ďalšie úpravy. „Zrekonštruovali sa pôvodné WC, vybudovali nové bezbariérové toalety a na poliklinike Klokočina vytvorili aj bezbariérový prístup na detské oddelenie. Nové riešenia pomôžu ľuďom so zníženou mobilitou, seniorom aj rodičom s kočíkmi,“ uviedol primátor Marek Hattas.
Rekonštrukcia zahŕňala aj nové rozvody, elektroinštaláciu, vzduchotechniku, hydroizoláciu, omietky, obklady aj kompletnú výmenu sanity. „Práce prebiehali tak, aby čo najmenej obmedzili pacientov a chod polikliník,“ doplnil mestský úrad.