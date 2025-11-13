< sekcia Regióny
Nitra zmodernizuje bazény na letnom kúpalisku
Modernizácia sa dotkne aj 50-metrového plaveckého bazéna a zázemia.
Autor TASR
Nitra 13. novembra (TASR) - Bazény na nitrianskom kúpalisku prechádzajú postupnou revitalizáciou. V septembri sa začala rekonštrukcia bazéna Dana. Podľa primátora Mareka Hattasa tu aktuálne prebieha demontáž pôvodného laminátového krytu a ukladajú sa nové podkladové vrstvy dna.
Bazén získa novú fóliu na dne aj stenách a protišmykové schody. „Pretesnia sa tiež všetky vtoky, prestupy a prívodové dýzy. Do bazéna zároveň namontujeme novú šmykľavku a držadlá, ktoré spríjemnia zážitok z kúpania,“ uviedol primátor.
Modernizácia sa dotkne aj 50-metrového plaveckého bazéna a zázemia. „Ich rekonštrukcia bude pokračovať v ďalších etapách revitalizácie kúpaliska,“ doplnil Hattas.
Bazén získa novú fóliu na dne aj stenách a protišmykové schody. „Pretesnia sa tiež všetky vtoky, prestupy a prívodové dýzy. Do bazéna zároveň namontujeme novú šmykľavku a držadlá, ktoré spríjemnia zážitok z kúpania,“ uviedol primátor.
Modernizácia sa dotkne aj 50-metrového plaveckého bazéna a zázemia. „Ich rekonštrukcia bude pokračovať v ďalších etapách revitalizácie kúpaliska,“ doplnil Hattas.