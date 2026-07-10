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Nitra zmodernizuje školu v Janíkovciach

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po rekonštrukcii sa kapacita školy zvýši zo štyroch na deväť tried pre prvý až deviaty ročník.

Autor TASR
Nitra 10. júla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu základnej školy (ZŠ) v mestskej časti Janíkovce. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyhlásila súťaž architektonických návrhov.

Magistrát očakáva komplexný návrh zameraný na modernizáciu a priestorové rozšírenie existujúcej ZŠ vrátane verejného priestoru pred budovou školy. „Cieľom je pretvoriť súčasné kapacity na modernú vzdelávaciu inštitúciu, plnohodnotnú ZŠ so základným vybavením, jedálňou, kuchyňou, telocvičňou a šatňami,“ uvádza sa v zadaní súťaže.

Po rekonštrukcii sa kapacita školy zvýši zo štyroch na deväť tried pre prvý až deviaty ročník. „Súčasťou modernizácie bude výstavba novej školskej jedálne, kuchyne so zázemím, knižnice, kabinetov, integrovanej vnútornej telocvične s príslušným zázemím a vytvorenie nových špecializovaných tried určených pre výučbu cudzích jazykov, výtvarnej a hudobnej výchovy. Budúca prevádzka školy bude bezbariérová a inkluzívna,“ informoval pred časom mestský úrad.
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