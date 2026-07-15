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Nitra zrekonštruovala Železničiarsku ulicu
Súčasťou stavebných prác bola obnova povrchu komunikácie v rozsahu 2350 štvorcových metrov.
Autor TASR
Nitra 15. júla (TASR) - Mesto Nitra ukončilo rekonštrukciu Železničiarskej ulice. Ako informovalo, celkové náklady na projekt dosiahli sumu takmer 111.000 eur.
Súčasťou stavebných prác bola obnova povrchu komunikácie v rozsahu 2350 štvorcových metrov. „Cesta dostala aj nové vodorovné značenie, pribudli tu tiež spomaľovacie prvky,“ uviedol mestský úrad.
Chodníky na Železničiarskej ulici okrem toho dostali bezbariérovú úpravu, zmodernizovaný bol aj bezbariérový priechod pre chodcov pri zastávke MHD neďaleko zariadenia sociálnych služieb Nitrava. „Okrem toho sa tu zaviedla zóna s obmedzenou rýchlosťou na 30 kilometrov za hodinu,“ doplnila radnica.
Súčasťou stavebných prác bola obnova povrchu komunikácie v rozsahu 2350 štvorcových metrov. „Cesta dostala aj nové vodorovné značenie, pribudli tu tiež spomaľovacie prvky,“ uviedol mestský úrad.
Chodníky na Železničiarskej ulici okrem toho dostali bezbariérovú úpravu, zmodernizovaný bol aj bezbariérový priechod pre chodcov pri zastávke MHD neďaleko zariadenia sociálnych služieb Nitrava. „Okrem toho sa tu zaviedla zóna s obmedzenou rýchlosťou na 30 kilometrov za hodinu,“ doplnila radnica.