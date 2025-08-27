< sekcia Regióny
Nitra zrekonštruuje kuchyne na ZŠ Beethovenova a Nábrežie mládeže
Kuchyňa na ZŠ Beethovenova je v pôvodnom stave už 34 rokov.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Mesto Nitra pripravuje komplexnú rekonštrukciu jedální na dvoch základných školách (ZŠ). Ako informovala radnica, na ZŠ Beethovenova sa bude modernizovať kuchyňa a na ZŠ Nábrežie mládeže sa spolu s kuchyňou zrekonštruuje aj jedáleň.
Kuchyňa na ZŠ Beethovenova je v pôvodnom stave už 34 rokov. Opravovať sa tu budú opotrebované priestory, zatekajúcu voda, nefunkčná vzduchotechnika i opadávajúce obklady. „Rekonštrukcia prinesie bezpečné a moderné zázemie pre prípravu až 450 obedov denne pre základnú aj materskú školu,“ uviedol mestský úrad.
Kompletná obnova čaká aj kuchyňu a jedáleň na ZŠ Nábrežie mládeže. „Súčasné priestory sú už kapacitne nedostatočné a v nevyhovujúcom stave, a to od klimatizácie až po samotnú veľkosť jedálne. Projekt prinesie dostavbu moderných priestorov, ktoré zlepšia podmienky pre žiakov i zamestnancov školy,“ doplnila radnica.
Kuchyňa na ZŠ Beethovenova je v pôvodnom stave už 34 rokov. Opravovať sa tu budú opotrebované priestory, zatekajúcu voda, nefunkčná vzduchotechnika i opadávajúce obklady. „Rekonštrukcia prinesie bezpečné a moderné zázemie pre prípravu až 450 obedov denne pre základnú aj materskú školu,“ uviedol mestský úrad.
Kompletná obnova čaká aj kuchyňu a jedáleň na ZŠ Nábrežie mládeže. „Súčasné priestory sú už kapacitne nedostatočné a v nevyhovujúcom stave, a to od klimatizácie až po samotnú veľkosť jedálne. Projekt prinesie dostavbu moderných priestorov, ktoré zlepšia podmienky pre žiakov i zamestnancov školy,“ doplnila radnica.