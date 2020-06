Nitra zrevitalizuje stromy v parku

Nitra 19. júna (TASR) – Nitrianska radnica plánuje revitalizovať choré stromy v mestskom parku. Chce tak zabrániť tomu, aby pri silnom vetre odumreté konáre ohrozovali ľudí.



K tragickej udalosti došlo neďaleko parku vlani v septembri, keď sa pod náporom silného stromu odlomil konár na topole a zabil 14-ročného chlapca. Nedávno zasa priamo v parku spadol na ženu konár zo sofory japonskej a spôsobil jej zlomeninu nohy. Podľa slov Andreja Jančoviča z mestského úradu radnica pravidelne vydáva varovania pri zhoršenom počasí. „Neraz však nepomôžu ani výstrahy meteorológov či radnice, aby ľudia v zlom počasí do Mestského parku na Sihoti nechodili. Aj preto je naplánovaná revitalizácia chorých stromov,“ uviedol.



Už počas tohtoročnej zimy tu bolo vyrúbaných sedem vzrastlých stromov, množstvo ďalších nechal magistrát ošetriť zdravotnými orezmi. Revitalizácia a ošetrovanie stromov bude v mestskom parku. Dreviny, ktoré bude potrebné vyrúbať, sa nahradia vhodnými a bezpečnými stromami. V prvej fáze sa chystá odborné ošetrenie troch sofor japonských. „V prípade týchto stromov už odišla výzva na zaslanie cenových ponúk. Hneď, ako budú vyhodnotené, pristúpi sa k odbornému ošetreniu týchto stromov arboristami,“ skonštatoval Jančovič.



Do 26. júna sa má spracovať harmonogram prác a zásahov na stromoch v celom Starom parku. Na základe tohto dokumentu bude mesto následne konať. „Chceme zdôrazniť, že mesto sa o stromy pravidelne stará. No ani pri najlepšej snahe sa nehodám, bohužiaľ, nikdy nedá stopercentne predísť,“ pripomenul Jančovič.



O stave mestskej zelene sa hovorilo aj na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Podľa slov poslankyne Jarmily Královej sa v spolupráci s odborníkmi a študentmi z univerzít rozbieha spolupráca pri mapovaní stromov, ktoré bude možno zahrnúť aj do geografického informačného systému mesta. „Študentmi už bolo zmapované celé sídlisko Klokočina aj s druhovým určením stromov. Pretože pre nový koronavírus v uplynulom semestri nemohli nastúpiť do školy, tak sa mapovanie prerušilo a bude pokračovať, len čo to bude možné,“ uviedla Králová.



Podľa jej slov by výsledkom spolupráce s univerzitami mala byť čo najkompletnejšia inventarizácia stromov v Nitre. „Ide o to, aby mali všetky stromy označenie a mali sme celkový prehľad o tom, koľko stromov a aké druhy máme a dalo sa s tým ďalej pracovať. To znamená, aby mal každý strom nejaké číslo a mohlo by sa k nemu zaznamenávať, aké zásahy na ňom boli realizované a celkový prehľad o ňom. Pokračovať sa v tom bude hneď, ako to bude možné,“ dodala Králová.