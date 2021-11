Nitra zriaďuje mobilné očkovacie tímy, prvý bude v obchodnom centre

Nitra 4. novembra (TASR) – Mesto Nitra zriadi na svojom území mobilné očkovacie miesta. Fungovať budú v centre mesta i vo viacerých mestských častiach. Radnica je okrem toho pripravená poslať očkovacie tímy aj do okolitých obcí.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa mesto k tomuto kroku pristúpilo preto, aby sa momentálne bordový okres Nitra nedostal v COVID automate do čiernej farby. „Ak by sa to stalo, bude obmedzený vstup do predajní potravín, opäť sa budú zatvárať obchody a ďalšie prevádzky, zatvoria sa reštaurácie, fitnescentrá a športoviská, rúška sa budú nosiť aj v exteriéri. Na to, aby sa to nestalo, potrebujeme mať zaočkovaných 65 percent ľudí nad 50 rokov. Aby sme to dosiahli, stačí nám podať vakcínu ešte približne 600 ľuďom v tomto veku,“ vysvetlil Hattas.



Nitre podal pomocnú ruku Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý mestu poskytol svoje vakcinačné kapacity. Mobilné očkovacie miesta budú zriadené vo viacerých lokalitách s frekventovaným pohybom ľudí. Jedna mobilná jednotka začne už 5. novembra fungovať v obchodnom centre Mlyny, kde bude k dispozícii každý piatok a sobotu od 10.00 do 18.00 h. „Pondelky od 7.00 do 13.00 h budú vyhradené na očkovanie v poliklinike Chrenová a stredy v rovnakých časoch v poliklinike Klokočina. V Klokočine sa začne už budúci týždeň, v Chrenovej od 15. novembra. Očkovať sa bude aj v kultúrnych domoch v mestských častiach Zobor, Dražovce a Janíkovce. Podávať sa bude dvojdávková vakcína od výrobcu Pfizer/BioNTech aj jednodávková vakcína Janssen,“ uviedol Hattas.







Ako doplnil, mesto sa týmto rozhodlo prebrať iniciatívu do vlastných rúk a nečakať, kým mobilné očkovacie miesta zriadi Nitriansky samosprávny kraj. „Mobilné očkovanie zastrešíme my. Sme nesmierne vďační za ponuku BBSK. Vďaka jeho proaktívnemu prístupu a pomoci vieme prísť bližšie k ľuďom. Som presvedčený, že nerozhodnutí obyvatelia už nezaváhajú a pomôžu nám vyhnúť sa najhoršiemu. Ide o udržanie ekonomiky, ale v prvom rade o ochranu životov. Preto budeme koordinovať mobilné očkovanie aj v okolitých obciach, kde ľudia o vakcíny stále majú záujem, ale očkovacie tímy k nim doteraz nikto neposlal,” povedal Hattas.



Do kampane sa zapojil aj hokejový klub HK Nitra. Podľa jeho prezidenta Miroslava Kováčika sa tak pridal k ostatným extraligovým mužstvám, ktorým záleží na tom, aby mohli hrať pred divákmi. „Som tu za všetkých športovcov. Ak sa pandemická situácia zhorší a dostaneme sa do čiernej farby, bude to znamenať koniec akéhokoľvek športu pre deti i dospelých. Všetko sa zatvorí a tomu chceme zabrániť,“ skonštatoval Kováčik.