Nitra zrušila verejné obstarávanie na dopravcu

Nitra 14. novembra (TASR) - Mesto Nitra vo štvrtok zrušilo verejné obstarávanie na dopravcu zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu v Nitre. Do súťaže sa prihlásil jediný uchádzač, spoločnosť Arriva Nitra, a. s. „Mesto ako obstarávateľ služby vo verejnom záujme posúdil ponuku ako prekračujúcu predpokladanú hodnotu zákazky,“ informoval hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.



Ďalší postup vo veci zabezpečenia bezproblémového fungovania mestskej hromadnej dopravy v meste pod Zoborom bude samospráva riešiť v spolupráci so spoločnosťou Arriva Nitra a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.



Zmluva so súčasným dopravcom Arriva Nitra platí do 31. decembra 2019. Verejné obstarávanie vyhlásilo mesto ešte koncom marca, lehota na predkladanie ponúk sa niekoľkokrát posúvala. Dôvodom bolo opakované dopĺňanie súťažných podkladov a námietky úchádzača.