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Západné vodárne obmedzili dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí
V prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec.
Autor TASR
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Nitra 30. júna (TASR) - Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZSVS) ako prevádzkovateľ verejného vodovodu doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer tri desiatky miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení je ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov, informovala ZSVS.
V prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a škody na majetku, upozornila spoločnosť.
Obmedzujúce opatrenia sa aktuálne týkajú miest Šaľa a Galanta, obcí Jelka, Veľké Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Veľká Mača, Kajal, Žihárec, Vlčany, Neded, Somola, Selice, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice, Dolný Chotár, Močenok, Horná Kráľová, Mojmírovce, Cabaj - Čápor, Lehota, Veľké Zálužie, Branč, Čakajovce, Výčapy - Opatovce a Jelšovce. V týchto obciach a mestách môže dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti alebo k dočasnému prerušeniu či obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu, potvrdila ZSVS.
Na eliminovanie situácie prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení, najmä cielené regulovanie spotreby v okresoch Nitra, Šaľa, Galanta a Nové Zámky, reguláciu prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov v okrese Zlaté Moravce. Zároveň zabezpečila náhradné zásobovanie prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo alebo dôjde k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody.
Aktuálna mimoriadna situácia je spôsobená dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi. Pokles výdatnosti vodných zdrojov v kombinácii s nadmerným odberom vytvára značný tlak na vodárenskú infraštruktúru a zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
ZSVS opätovne vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť v tomto období využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev, ani na umývanie vozidiel.
V prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a škody na majetku, upozornila spoločnosť.
Obmedzujúce opatrenia sa aktuálne týkajú miest Šaľa a Galanta, obcí Jelka, Veľké Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Veľká Mača, Kajal, Žihárec, Vlčany, Neded, Somola, Selice, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice, Dolný Chotár, Močenok, Horná Kráľová, Mojmírovce, Cabaj - Čápor, Lehota, Veľké Zálužie, Branč, Čakajovce, Výčapy - Opatovce a Jelšovce. V týchto obciach a mestách môže dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti alebo k dočasnému prerušeniu či obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu, potvrdila ZSVS.
Na eliminovanie situácie prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení, najmä cielené regulovanie spotreby v okresoch Nitra, Šaľa, Galanta a Nové Zámky, reguláciu prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov v okrese Zlaté Moravce. Zároveň zabezpečila náhradné zásobovanie prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo alebo dôjde k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody.
Aktuálna mimoriadna situácia je spôsobená dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi. Pokles výdatnosti vodných zdrojov v kombinácii s nadmerným odberom vytvára značný tlak na vodárenskú infraštruktúru a zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
ZSVS opätovne vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť v tomto období využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev, ani na umývanie vozidiel.