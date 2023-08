Zvieratá v Nitre sú už v novej zvernici, sprístupnená bude koncom roku

Nitra 10. augusta (TASR) - Muflóny a daniele zo Starého parku v Nitre už majú nový domov. Ako informovala radnica, všetky sú už presťahované do novej zvernice, ktorá vznikla v rámci rozsiahlej revitalizácie parku.



Nová zvernica je na brehu jazierka Sihoť. Podľa primátora Mareka Hattasa je podstatne väčšia ako tá stará a zvieratá v nej nájdu oveľa viac zelene. "Vedie do nej nové vyhliadkové mólo, ktoré návštevníkom umožní pozorovať zvieratá z bezprostrednej blízkosti. Vyhliadku sprístupníme až po dokončení všetkých prác. Tie sú naplánované do konca tohto roku," doplnil primátor.



Ako pripomenul, súčasná modernizácia parku je najrozsiahlejšou v jeho 150-ročnej histórii. Z európskych fondov na ňu mesto získalo viac ako 5,7 milióna eur.