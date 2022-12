Nitra zvyšuje dane z nehnuteľností a poplatky za škôlky aj odpad

Nitra 6. decembra (TASR) - Obyvatelia Nitry si od budúceho roka za služby mesta priplatia. Zvyšujú sa poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu, dane z nehnuteľností i poplatky za materskú škôlku. Nové sadzby už schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí.



Podľa radnice je zvyšovanie poplatkov vyvolané predovšetkým krokmi vlády, ktorá samosprávam zoberie daňový bonus. Podľa Únie miest Slovenska tak mestá a obce prídu spolu o 784 miliónov eur. "Situácia je pre navrhovaný daňový bonus neistá a v prípade jeho schválenia neudržateľná. Nitra, podobne ako iné mestá na Slovensku, musí pristúpiť k zvyšovaniu cien. V opačnom prípade by muselo prísť k drastickému obmedzeniu opráv ciest a chodníkov, zastaveniu výsadby stromov, zníženiu frekvencie kosenia a ďalších bežných činností mesta," skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. "Zvyšovanie poplatkov a daní sa týka takmer všetkých miest a obcí na Slovensku. Nielen Nitry," pripomenul mestský poslanec Roman Ágh.



Radnica preto navrhla, aby sa od budúceho roku sadzba dane za byty a rodinné domy upravila z pôvodných 0,465 eura na jedno euro za štvorcový meter. Poslanci napokon schválili sadzbu 0,75 eura. "Pri byte s rozlohou 60 štvorcových metrov zaplatí majiteľ po novom 45 eur ročne, čo je zvýšenie o 18,10 eura za kalendárny rok," uviedol mestský úrad.



Zvyšujú sa aj poplatky za nakladanie s odpadmi. Pôvodný návrh smetného počítal so zvýšením len pre právnické osoby, bežní ľudia zvyšovanie nemali pocítiť. Napokon sa zvýši poplatok za odpad aj pre domácnosti. "Takéto riešenie rozloží zvyšovanie nákladov na odpad nielen na podnikateľov, ale solidárnym spôsobom na všetkých, ktorí odpad vytvárajú," zdôraznil mestský poslanec Igor Kršiak. Návrh, ktorý predložil, v zastupiteľstve prešiel. "Jednotlivci si tak po novom priplatia päť eur, to znamená, že sa poplatok zvýši zo súčasných 37 eur na 42 eur na osobu a rok," povedal Holúbek.



Od budúceho roku mesto zvýši aj poplatky za materské školy. "Po novom rodičia zaplatia 30 eur mesačne za prvé dieťa oproti pôvodným 20 eurám. Poplatok za druhé dieťa pôjde na 25 eur z doterajších 20 eur a suma za každé ďalšie dieťa zostáva na pôvodnej úrovni," vysvetlil mestský úrad.



Podľa vedúcej odboru školstva Márie Orságovej zvýšenie poplatkov za škôlky spôsobil nárast nákladov na ich prevádzku. "Aktuálne sadzby sú z roku 2019. Ich úpravou riešime zmenu školského zákona, zmenu legislatívy, ktorá sa týka finančných pásiem na potraviny, nárast prevádzkových nákladov a cien energií a tiež dvojnásobný nárast miezd a odvodov pedagogických a nepedagogických zamestnancov," skonštatovala. "Nikto sa pod takéto opatrenia nepodpisuje rád, ale čaká nás ťažké obdobie z veľkej časti spôsobené opatreniami vlády SR. K takémuto kroku nás však núti aj rekordná inflácia, zvýšenie cien stavebných materiálov a energií," doplnil mestský poslanec Štefan Štefek.