Na národnej púti v Nitre odsúdili potraty, homosexualitu i rozvody

Nitra 5. júla (TASR) – Stovky veriacich sa v pondelok zišli v Nitre na celonárodnej Cyrilo-metodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval poznanský arcibiskup Stanislaw Gadecki, predseda Konferencie biskupov Poľska. Ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa.



„Keď sa knieža Rastislav v roku 863 obrátil na cisára s prosbou o misionárov, duchovný stav obyvateľov Nitrianskeho kniežatstva napĺňal optimizmom, ľudia pohanstvo odmietali. To sa však už nedá povedať o dnešných obyvateľoch Európy,“ uvádza sa v príhovore, ktorý v mene Gadeckého predniesol kancelár Biskupského úradu Nitra Marcel Cíbik. Gadecki poukázal na to, že mravné hierarchie sa výrazne odvrátili. V tejto súvislosti kritizoval ospravedlňovanie homosexuality.



Cíbik v homílii odsúdil umelé potraty, rozvody i samovraždy, rovnako ako i vládnuci liberalizmus. Kritizoval aj správu chorvátskeho europoslanca Pedraga Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví žien a dievčat, ktorú v júni prijal Európsky parlament. Odmieta, že by medzinárodné dokumenty hovorili o existencii práva na umelý potrat a označovali ho za ľudské právo.



V závere kázne celebrant pripomenul dôležitosť cyrilo-metodského odkazu. „Sú výzvou Boha k svetu, výzvou k spytovaniu svedomia slovanských národov a odprosovania Boha za nedostatok úcty k životu,“ skonštatoval.