Nitrania sa môžu zapojiť do plánovania námestia pred OC Sandokan

Nitra 30. novembra (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje revitalizáciu priestoru pred obchodným centrom, ktoré obyvatelia sídliska Klokočina poznajú pod názvom Sandokan. Ako informoval magistrát, v týchto dňoch sa začali prípravy na architektonickú súťaž.



Mesto sa však chce spýtať priamo obyvateľov sídliska, ako si riešenie priestoru pred obchodným centrom (OC) predstavujú. "Výskumníčky z kolektívu Spolka realizujú prieskum priamo v teréne. Od obyvateľov a obyvateliek v uliciach Klokočiny zisťujú, ako vnímajú námestie pri OC Sandokan a čo by si želali zmeniť. Okrem obyvateľstva sa tiež pýtajú na názor ľudí pracujúcich v stánkoch či okolitých službách," informoval mestský úrad.



Radnica pripravila aj elektronický dotazník, ktorý je možné vyplniť on-line. "Verejnosť sa aj takto môže zapojiť do procesu plánovania. Prostredníctvom dotazníku môže zdieľať svoje potreby či postrehy. Dotazník je možné vyplniť do 15. decembra," doplnil mestský úrad.