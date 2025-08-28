< sekcia Regióny
Nitrania si pripomenú 777. výročie udelenia mestských výsad
Podujatie Kráľovská Nitra sa bude konať Na Vŕšku od 10.30 h do 21.00 h.
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) - Nitrania si v nedeľu 31. augusta pripomenú 777. výročie udelenia kráľovských výsad. Ako informovala radnica, podujatie Kráľovská Nitra sa bude konať Na Vŕšku od 10.30 h do 21.00 h.
Program ponúkne historickú atmosféru, stredoveké remeslá, hudbu i šermiarske súboje. Jeho súčasťou bude aj rozprávanie O kostolíku sv. Michala na Vŕšku so sprievodcom, vystúpenia historických skupín, stredoveká hudba a remeselné dielne. „Pre návštevníkov je pripravená aj raznica mincí, lukostreľba a mnoho aktivít pre deti. Tešiť sa môžu aj na stredoveké remeselné dielne, rozprávanie o dobovej architektúre Dolného mesta i ohňovú show. Chýbať nebude ani historický sprievod a slávnostné odovzdanie mestských výsad,“ doplnili organizátori.
Kráľ Belo IV. udelil Nitre výsady slobodného kráľovského mesta 2. septembra 1248. Boli odmenou za hrdinskú obranu proti Tatárom. „Pre Nitru to znamenalo, že mala právo voliť si vlastného richtára, získala vnútornú samosprávu a právnu autonómiu, slobodu trhu, mala právo na výber mýta a mohli sa tu konať každý utorok trhy. Nitra získala aj dar v podobe získania kráľovských majetkov. Okrem práv malo mesto aj povinnosti. Muselo vyslať 12 ozbrojencov do kráľovského vojska,“ pripomenul mestský úrad.
Ako doplnil, vďaka výsadám sa Nitra už v 13. storočí stala silným centrom s rozvinutým urbanizmom mestského charakteru. Bola jedným z centier hospodárskeho rozvoja Uhorska a aj keď sa v roku 1288 stal zemepánom mesta nitriansky biskup, Dolné mesto si výsady a slobody udržalo až do roku 1848.
