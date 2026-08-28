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Nitrania si pripomenuli výročie SNP položením vencov k pamätníku
Prvé kolóny nemeckých vojsk začali Nitrou prechádzať už 31. augusta. Na druhý deň prišla do mesta časť nemeckej divízie na nákladných obrnených autách s mínometmi a delami.
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) - Slávnostným zhromaždením si Nitrania uplynulý štvrtok popoludní pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Delegácie tradične položili vence k Pamätníku víťazstva pred okresným úradom.
Účastníci zhromaždenia si pripomenuli udalosti, ktoré sa zapísali do dejín boja za slobodu. „SNP je jednou z najvýznamnejších udalostí našich dejín, keď sa predkovia postavili na odpor proti fašizmu a za hodnoty, ktoré sú pre nás dodnes kľúčové, za slobodu, spravodlivosť a mier,“ skonštatoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Vyzdvihol ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť na odpor voči fašizmu napriek tomu, že riskovali vlastné životy. „Mnohí z nich sa domov už nevrátili,“ povedal Becík. Zároveň pripomenul, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou ani dnes a ich hodnotu si treba chrániť.
Nitrianska posádka slovenskej armády sa do povstania nezapojila. Nariadil to jej veliteľ Ján Šmigovský, ktorý sa rozhodol zachovať vernosť tzv. Slovenskému štátu aj po tom, ako mu bol 29. augusta 1944 doručený rozkaz podpísaný náčelníkom generálneho štábu pozemných vojsk v Banskej Bystrici generálom Jánom Golianom.
Šmigovský hneď po výzve banskobystrického rozhlasu o začiatku protifašistického povstania na Slovensku zvolal do nitrianskeho Mestského domu všetkých predstaviteľov úradov na poradu. Bystrické povstanie označil za vzburu pomýlených jedincov a oznámil, že i s posádkou zachováva vernosť prezidentovi Jozefovi Tisovi a vláde v Bratislave.
Prvé kolóny nemeckých vojsk začali Nitrou prechádzať už 31. augusta. Na druhý deň prišla do mesta časť nemeckej divízie na nákladných obrnených autách s mínometmi a delami. Nemci sa chceli ubytovať v kasárňach, avšak Šmigovský bol aj naďalej rozhodnutý zachovávať vernosť iba slovenskej vláde. So svojimi jednotkami sa nepridal k povstalcom, ale nechcel podporovať ani nemecké okupačné vojská. Slovenskí vojaci preto Nemcov do kasární nevpustili. Šmigovský zostal veliteľom posádky do 3. septembra, keď do Nitry prišli ďalšie nemecké vojská a začlenili ju do vojnového operačného pásma.
Šmigovský bol za svoje konanie krátko po vojne odsúdený a popravený zastrelením. Mnohí ho považovali za kolaboranta, ktorý po vypuknutí SNP spolupracoval s nemeckými vojskami. Jeho priaznivci ho zasa považujú za hrdinu, ktorý sa do dôsledkov držal svojej prísahy.
Účastníci zhromaždenia si pripomenuli udalosti, ktoré sa zapísali do dejín boja za slobodu. „SNP je jednou z najvýznamnejších udalostí našich dejín, keď sa predkovia postavili na odpor proti fašizmu a za hodnoty, ktoré sú pre nás dodnes kľúčové, za slobodu, spravodlivosť a mier,“ skonštatoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Vyzdvihol ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť na odpor voči fašizmu napriek tomu, že riskovali vlastné životy. „Mnohí z nich sa domov už nevrátili,“ povedal Becík. Zároveň pripomenul, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou ani dnes a ich hodnotu si treba chrániť.
Nitrianska posádka slovenskej armády sa do povstania nezapojila. Nariadil to jej veliteľ Ján Šmigovský, ktorý sa rozhodol zachovať vernosť tzv. Slovenskému štátu aj po tom, ako mu bol 29. augusta 1944 doručený rozkaz podpísaný náčelníkom generálneho štábu pozemných vojsk v Banskej Bystrici generálom Jánom Golianom.
Šmigovský hneď po výzve banskobystrického rozhlasu o začiatku protifašistického povstania na Slovensku zvolal do nitrianskeho Mestského domu všetkých predstaviteľov úradov na poradu. Bystrické povstanie označil za vzburu pomýlených jedincov a oznámil, že i s posádkou zachováva vernosť prezidentovi Jozefovi Tisovi a vláde v Bratislave.
Prvé kolóny nemeckých vojsk začali Nitrou prechádzať už 31. augusta. Na druhý deň prišla do mesta časť nemeckej divízie na nákladných obrnených autách s mínometmi a delami. Nemci sa chceli ubytovať v kasárňach, avšak Šmigovský bol aj naďalej rozhodnutý zachovávať vernosť iba slovenskej vláde. So svojimi jednotkami sa nepridal k povstalcom, ale nechcel podporovať ani nemecké okupačné vojská. Slovenskí vojaci preto Nemcov do kasární nevpustili. Šmigovský zostal veliteľom posádky do 3. septembra, keď do Nitry prišli ďalšie nemecké vojská a začlenili ju do vojnového operačného pásma.
Šmigovský bol za svoje konanie krátko po vojne odsúdený a popravený zastrelením. Mnohí ho považovali za kolaboranta, ktorý po vypuknutí SNP spolupracoval s nemeckými vojskami. Jeho priaznivci ho zasa považujú za hrdinu, ktorý sa do dôsledkov držal svojej prísahy.