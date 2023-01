Nitrania vlani odovzdali tisícky kilogramov kuchynských olejov

Nitra 16. januára (TASR) - Obyvatelia Nitry v priebehu minulého roka odovzdali takmer 4000 kilogramov použitého kuchynského oleja. Mesto na jeho zber využíva sivé 120-litrové nádoby.



Tie sú v súčasnosti rozmiestnené v 40 lokalitách, okrem Starého Mesta aj na sídliskách i v okrajových mestských častiach Nitry. "Použitý jedlý olej alebo tuk treba do určených nádob vkladať v nepriepustných nádobách z PET materiálu. Maximálny objem obalu je do desať litrov, musí byť riadne uzavretý, čistý a neporušený," upozornil magistrát.



Podľa mestského úradu je zber použitých kuchynských tukov pre životné prostredie veľmi dôležitý. "Olej vyliaty do odtokov v domácnostiach upcháva kanalizáciu, láka hlodavce a spôsobuje problém aj pri čistení odpadových vôd. Únik živočíšnych tukov a rastlinných olejov do vody má rovnaké alebo podobné ničivé účinky na vodné prostredie ako ropné oleje," pripomenul referent pre odpadové hospodárstvo Martin Pavelka.