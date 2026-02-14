Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitránske fašángy ponúkajú jarmok i sprievod masiek mestom

Nitriansky hrad. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ako informoval radnica, atmosféru tradičných slovenských fašiangov vytvára i jarmok s ľudovo-umeleckými remeselníkmi.

Nitra 14. februára (TASR) - Jarmok, sprievod masiek i kultúrny program ponúkajú Nitránske fašangy, ktoré sa v sobotu konajú na Svätoplukovom námestí. Podujatie vyvrcholí slávnostným pochovávaním basy.

Ako informoval radnica, atmosféru tradičných slovenských fašiangov vytvára i jarmok s ľudovo-umeleckými remeselníkmi. Ponúkne aj zabíjačkové špeciality, tradičné fašiangové dobroty, fašiangový kolotoč, valentínsku náladu i zvuk flašinetu.

Návštevníci si v priebehu dňa môžu pozrieť aj predstavenie Teatra Komika, vystúpenie detskej folklórnej skupiny Sílešanek a vypočuť si koncert Dominiky Titkovej a zoskupenia Quartet. „Hlavným bodom programu je Fašiangovo-valentínsky sprievod, do ktorého sa zapojí Ateliér Médea, Campana Batucada, Josipovské fašiangové slamené medvede, chodúliari z Dvora zázrakov, Družina dobových zvyklostí Tormenta, folklórne súbory a ďalší účastníci,“ uviedli organizátori.
