Nitránske fašángy ponúkajú jarmok i sprievod masiek mestom
Ako informoval radnica, atmosféru tradičných slovenských fašiangov vytvára i jarmok s ľudovo-umeleckými remeselníkmi.
Autor TASR
Nitra 14. februára (TASR) - Jarmok, sprievod masiek i kultúrny program ponúkajú Nitránske fašangy, ktoré sa v sobotu konajú na Svätoplukovom námestí. Podujatie vyvrcholí slávnostným pochovávaním basy.
Ako informoval radnica, atmosféru tradičných slovenských fašiangov vytvára i jarmok s ľudovo-umeleckými remeselníkmi. Ponúkne aj zabíjačkové špeciality, tradičné fašiangové dobroty, fašiangový kolotoč, valentínsku náladu i zvuk flašinetu.
Návštevníci si v priebehu dňa môžu pozrieť aj predstavenie Teatra Komika, vystúpenie detskej folklórnej skupiny Sílešanek a vypočuť si koncert Dominiky Titkovej a zoskupenia Quartet. „Hlavným bodom programu je Fašiangovo-valentínsky sprievod, do ktorého sa zapojí Ateliér Médea, Campana Batucada, Josipovské fašiangové slamené medvede, chodúliari z Dvora zázrakov, Družina dobových zvyklostí Tormenta, folklórne súbory a ďalší účastníci,“ uviedli organizátori.
