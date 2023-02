Nitransky kraj hľadá poradcu pre riešenie problémov rómskych komunít

Nitra 17. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude mať poradcu pre riešenie problémov rómskych komunít. Úrad NSK už na webovej stránke kraja zverejnil pracovnú ponuku.



Podľa nej bude hlavnou úlohou poradcu príprava podkladov na riešenie problémov rómskych komunít, a tiež budovanie a rozvoj mimovládnych organizácií a ďalších inštitúcií, ktoré sa životu týchto komunít venujú. Nový poradca sa bude zapájať aj do organizovania kultúrnych, spoločenských, výchovnovzdelávacích a iných aktivít pre rómske etnikum.



Zároveň sa bude rozvíjať aj spolupráca so samosprávou a štátnymi orgánmi. "Jeho úlohou bude tiež účasť na odborných a vedeckých aktivitách zameraných na rozvoj a riešenie problémov Rómov. Bude sa podieľať aj na príprave inovačných a pilotných programov, ktoré rozširujú prístup k ďalšiemu vzdelávaniu príslušníkov rómskych komunít," uviedol Úrad NSK. Ako doplnil, záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielať do 21. februára.