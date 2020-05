Nitrianska radnica sa pokúsi zabrániť výstavbe pri rieke

Nitra 14. mája (TASR) – Takmer dve tisícky ľudí sa podpísali pod petíciu proti výstavbe na Parkovom nábreží v Nitre. Parcelu v centre mesta na brehu rieky Nitra predalo mesto ešte v roku 2007 za vyše 60 miliónov korún.



Spoločnosť SALS s. r. o. zo Zlatých Moraviec tam chce vybudovať bytový dom s viac ako stovkou bytov. Konateľom firmy je majiteľ bojnických kúpeľov Slavomír Eliaš. Obyvatelia Nitry v petícii žiadajú, aby mesto vykonalo kroky na zabránenie výstavby. Zároveň vyzvali poslancov, aby v územnom pláne neboli dotknuté pozemky určené na zastavenia, ale ponechané ako zeleň a parkovisko.



Podľa primátora Mareka Hattasa i viacerých poslancov však už výstavbe nie je možné zabrániť. Podľa jeho slov radnica už viackrát rokovala s investorom o možnom spätnom odkúpení parciel, prípadne ich zámene za iné. „Nedohodli sme sa s developerom, nenašli sme konsenzus na tom, že by sme vymenili pozemky alebo ho vykompenzovali finančne. Treba povedať, že ten projekt je tesne pred stavebným povolením, takže my by sme museli preplatiť nielen ten pozemok, ale aj všetku tú prácu, ktorá bola na tomto projekte odvedená,“ vysvetlil Hattas.



Podľa viacerých poslancov nie je možné ani retroaktívne meniť územný plán, takže prípadné súdne spory by mesto s najväčšou pravdepodobnosťou prehralo. Navyše by magistrát vyslal negatívny signál aj ďalším investorom. „Ja tiež nie som nadšený tým projektom. Rokovali sme s developerom, ale nikam to neviedlo. Nebuďme však schizofrenickí. Snažili sme sa dotlačiť investorov, aby sa do projektu vniesla nejaká kvalita, ale takýmto správaním ich všetkých z mesta vyženieme,“ skonštatoval poslanec Erik Král.



Poslankyňa Marta Rácová skonštatovala, že mesto malo využiť pri riešení situácie všetky možnosti, ktoré má k dispozícii. Ako pripomenula, potrebné je pokúsiť sa aj o nemožné. Preto navrhla, aby sa prednosta mestského úradu opäť pokúsil rokovať s vlastníkmi pozemkov o ich opätovnom odkúpení alebo výmene za iné. Mestské zastupiteľstvo napokon jej návrh schválilo.