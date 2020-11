Nitre stúpajú náklady na likvidáciu odpadu, chce zvyšovať poplatky

Nitra 10. novembra (TASR) – Nitrianska radnica plánuje od budúceho roku zdvihnúť poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu. Podľa návrhu, o ktorom budú ešte rozhodovať mestskí poslanci, majú stúpnuť približne o sedem eur na osobu a rok.



Ako sa uvádza v materiáli predkladanom na novembrové zasadnutie zastupiteľstva, poplatok za likvidáciu odpadu sa zvýši z aktuálnych 0,081973 eura za osobu a kalendárny deň na 0,10137 eura. Pri prepočítaní na ročné sadzby ide o zvýšenie z 29,92 eura na 37 eur na osobu a rok. „Toto navýšenie však nebude postačovať na stopercentné vyrovnanie príjmov a výdavkov na rok 2021,“ upozornil mestský úrad.



Podľa primátora Mareka Hattasa mesto nemá inú možnosť, iba smetné zvýšiť tak, aby poplatky postupne pokryli všetky náklady, ktoré mesto s likvidáciou odpadu má. Podľa radnice by sa inak porušoval zákon. „Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe už v roku 2018 konštatoval, že väčšina obcí financuje odpady z vlastných rozpočtov aj napriek tomu, že táto činnosť má byť podľa zákona o odpadoch krytá výnosom z miestneho poplatku,“ pripomenul magistrát.



Ako doplnil primátor, náklady na odvoz smetí rastú každý rok a mesto nemá inú možnosť, ako na to reagovať zvyšovaním poplatkov. „Nie je mi vôbec príjemné, robiť takéto nepopulárne opatrenia, ale do politiky sme šli aj s tým, že ju budeme robiť zodpovedne. Náklady, ktoré máme na skládkovanie, sa nám zvyšujú a my to musíme premietnuť aj na cenu za likvidáciu odpadu. Pristúpia k tomu určite aj ďalšie mestá. V minulosti už kontrolóri vytýkali mestu, že poplatky za odpad nekorešpondujú s tým, koľko reálne táto služba stojí. Preto som predložil na mestské zastupiteľstvo materiál, ktorý jasne hovorí, aké sú náklady a koľko budeme vyberať od ľudí,“ skonštatoval Hatttas.



Podľa jeho slov ide o pragmatické riešenie, ktoré mesto prijíma, aby neporušovalo zákon. „Preto si myslím, že to poslanci zohľadnia a schvália takú sumu, aká je navrhnutá v materiáli. Netreba zabúdať, že od nového roka máme povinnosť separovať aj kuchynský odpad, čo nám ešte viac zvýši náklady. Zároveň sa z toho teším, pretože to Slovensko posunie zasa o krok dopredu. Vízia do budúcna je taká, že ľudia, ktorí separujú a produkujú menej odpadov, majú platiť menej. Treba vytvárať čo najmenej odpadov. To je udržateľný systém, ako fungovať v meste,“ myslí si primátor.



Ako pripomenul, tlak Európskej únie (EÚ) bude aj naďalej viesť mestá k čoraz vyššej separácii. „U nás bolo rozšírené hlavne skládkovanie. EÚ nás teraz tlačí do toho, aby sme skládkovať prestali, to znamená, že tá cena bude každý rok rásť. Na druhú stranu, prospeje to našej ekológii a budeme donútení k tomu, aby sme vytvárali čo najmenej odpadu a aby sme separovali,“ povedal Hattas.



Podľa štatistík patrí Nitra k mestám s najväčšou tvorbou odpadu v prepočte na jednu osobu. Podľa radnice je potrebné tieto údaje vyhodnotiť a postupne množstvo odpadu znižovať. „Videl som tie štatistiky a trošku ma to zamrzelo, ale musíme to ešte lepšie zanalyzovať. Možno že tieto výsledky spôsobuje aj to, že tu máme približne 7000 ľudí, ktorí tu žijú, ale nie sú obyvateľmi nášho mesta, a to môže štatistiku skresľovať,“ dodal Hattas.