Nitre zostalo z minuloročného rozpočtu vyše štyri milióny eur

Nitra 21. apríla (TASR) – Nitrianski mestskí poslanci vo štvrtok schválili záverečný účet mesta. Po započítaní všetkých výdavkov a príjmov mesta bol výsledkom hospodárenia Nitry za rok 2021 zostatok v celkovej výške 4.199.407,71 eura. Zastupiteľstvo ho presunulo do rezervného fondu.



V rámci bežného a kapitálového rozpočtu dosiahla Nitra prebytok vyše 911.000 eur. Túto sumu však podľa mestského úradu treba upraviť o schodok takmer 3,3 milióna eur. Ide o nevyčerpané účelovo viazané peniaze z predchádzajúceho rozpočtového roka. Mestu tak vzniklo záporné saldo vo výške necelých 2,4 milióna eur, ktoré však vykrylo z prebytku finančných operácií.



Niektorí mestskí poslanci záverečný účet a hospodárenie mesta v priebehu minulého roka kritizovali a mest „Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku doslovne konštatuje, že záporné saldo vo výške takmer 2,4 milióna eur svedčí o tom, že mesto v roku 2021 nedokázalo vykryť svoje výdavky príjmami rozpočtu a muselo na krytie výdavkov využiť rezervný fond a návratné zdroje vrátane kontokorentného úveru,“ skému úradu vyčítali zlé hospodárenie. Viacerí konštatovali, že čítanie záverečného účtu je tragické a smutné.skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič.



Ďalší členovia mestského zastupiteľstva kritizovali neschopnosť mesta realizovať plánované investície, ktoré boli odložené a pre infláciu sa môžu predražovať. „Musí tu byť niečo veľmi zlé, keď mesto plnilo investície, na ktoré boli vyčlenené peniaze, len na 27 percent. To čo sme ušetrili, teraz minimálne o jednu tretinu preplatíme. Vieme, ako stúpli ceny stavebných materiálov, práce a všetkého. Bolo by dobré, keby sa nad tým vedenie mesta zamyslelo,“ uviedol poslanec Pavel Varga.



Primátor Marek Hattas pripomenul, že sa mesto počas minulého roku muselo vyrovnať s viacerými okolnosťami, ktoré negatívne ovplyvnili plnenie jeho rozpočtu. Podľa jeho slov je však dôležité, že radnica problémy napokon zvládla. „Rozpočet bol na príjmovej aj výdavkovej časti ovplyvnený pandémiou. Ja kvitujem rozhodnutie, že sme neškrtali dotácie na šport a kultúru a som rád, že sme podporovali organizácie, ktoré vyvíjajú činnosť v našom meste. To je pre mňa veľmi dôležité,“ povedal Hattas.



Hospodárenie mesta obhajoval aj vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ivan Daniš, podľa ktorého nebolo o nič horšie ako v minulých rokoch. „Neviem, čo bolo tragické na texte záverečného účtu. Je to naozaj výsledok skutočného hospodárenia mesta. Hrubý výsledok hospodárenia v hodnote siedmich miliónov eur sa pohyboval v záverečnom účte mesta päť aj sedem rokov dozadu. Čistý výsledok hospodárenia štyri milióny eur, ktoré je možné rozdeliť, je tiež v tých istých intenciách ako približne päť rokov dozadu. Mesto sa tak vo výsledku hospodárenia pohybuje v normálnom rámci, v akom je zvyknuté a v akom sa dá ekonomicky riadiť,“ skonštatoval Daniš.



Poslanci napokon záverečný účet mesta schválili, odsúhlasili však aj uznesenie, v ktorom vyslovili zásadnú nespokojnosť s činnosťou Mestského úradu v Nitre a s výsledkami jeho práce.