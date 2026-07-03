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Nitra pripravuje výstavbu nového domova sociálnych služieb
Okrem zázemia pre 12 klientov s ŤZP bude poskytovať hospodárske, technické i skladové zázemie pre zamestnancov DSS.
Autor TASR
Nitra 3. júla (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje výstavbu nového domova sociálnych služieb (DSS) pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby, mesto v projekte vystupuje ako partner. Ako informovalo, investícia má byť z väčšej časti platená zo zdrojov Európskej únie, žiadateľom je občianske združenie SOCIA.
Magistrát už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Konštatuje sa v nej, že predpokladaná hodnota zákazky je 581.877,53 eura. Cieľom projektu je výstavba novej budovy na prevádzku DSS s ambulantnou formou služby s kapacitou 12 miest. Zámerom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb, ktoré budú poskytované občanom mesta a okolitých obcí.
Novostavba DSS je konštrukčne koncipovaná ako jednopodlažná stavba. Okrem zázemia pre 12 klientov s ŤZP bude poskytovať hospodárske, technické i skladové zázemie pre zamestnancov DSS. Súčasťou novostavby má byť aj interiérová terasa, chodníky, parkovisko, kanalizácia i sadové a terénne úpravy.
SOCIA v súčasnosti poskytuje ambulantné sociálne služby v existujúcom DSS pre ŤZP na Topoľovej ulici v Nitre. Kapacita tohto zariadenia je 18 klientov. Podľa mestského úradu je už dlhodobo nepostačujúca, takže klienti musia čakať v poradovníku aj viac ako rok.
„Nielen v meste, ale aj v okrese Nitra je SOCIA jediný poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v DSS. Vďaka ich celodennej službe môžu klienti zostať vo svojich rodinách, pričom rodičia nie sú 24 hodín opatrovateľmi, ale zapájajú sa do pracovného procesu a spoločenského života,“ upozornil magistrát. Ako doplnil, nová budova DSS má stáť na Topoľovej ulici v blízkosti škôlky a základnej školy, ktorá integruje telesne postihnuté deti.
Magistrát už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Konštatuje sa v nej, že predpokladaná hodnota zákazky je 581.877,53 eura. Cieľom projektu je výstavba novej budovy na prevádzku DSS s ambulantnou formou služby s kapacitou 12 miest. Zámerom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb, ktoré budú poskytované občanom mesta a okolitých obcí.
Novostavba DSS je konštrukčne koncipovaná ako jednopodlažná stavba. Okrem zázemia pre 12 klientov s ŤZP bude poskytovať hospodárske, technické i skladové zázemie pre zamestnancov DSS. Súčasťou novostavby má byť aj interiérová terasa, chodníky, parkovisko, kanalizácia i sadové a terénne úpravy.
SOCIA v súčasnosti poskytuje ambulantné sociálne služby v existujúcom DSS pre ŤZP na Topoľovej ulici v Nitre. Kapacita tohto zariadenia je 18 klientov. Podľa mestského úradu je už dlhodobo nepostačujúca, takže klienti musia čakať v poradovníku aj viac ako rok.
„Nielen v meste, ale aj v okrese Nitra je SOCIA jediný poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v DSS. Vďaka ich celodennej službe môžu klienti zostať vo svojich rodinách, pričom rodičia nie sú 24 hodín opatrovateľmi, ale zapájajú sa do pracovného procesu a spoločenského života,“ upozornil magistrát. Ako doplnil, nová budova DSS má stáť na Topoľovej ulici v blízkosti škôlky a základnej školy, ktorá integruje telesne postihnuté deti.