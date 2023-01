Nitrianska diecéza má problémy s uhrádzaním nákladov za energie

Nitra 31. januára (TASR) - Nitrianska diecéza a mnohé jej farnosti začínajú mať problémy s uhrádzaním nákladov za energie pri ich enormne zvýšených cenách. Nitrianske biskupstvo priebežne informuje správcov farností, keďže sa štát pozerá na farnosti rovnako ako na iné podnikateľské subjekty, ani farnosti, ani biskupstvo nie sú v žiadnej špeciálnej zvýhodnenej kategórii, upozornilo Biskupstvo Nitra.



Štát zastropoval cenu pre regulované subjekty s ročnou spotrebou do 30.000 kWh elektriny a do 100.000 kWh plynu, a to cenu plynu na úrovni 99 eur za MWh a cenu elektriny na úrovni 199 eur za MWh bez DPH. "Táto cena sa vzťahuje aj na väčšinu našich farností. Biskupstvo a niektoré väčšie farnosti sú však na tom ešte horšie, keďže spadajú pod tzv. neregulované subjekty, na ktoré sa zastropovanie cien nevzťahuje," upozornilo biskupstvo.



Zo strany štátu je prísľub vytvorenia dotačnej schémy pre takéto subjekty, ale zatiaľ nie je známe, ako a kedy z nej bude možné čerpať. V záujme úspory energií biskupstvo aj farnosti hľadajú riešenia, ako čeliť možným vysokým cenám za energie, aby to čo najmenej obmedzilo alebo sťažilo ich fungovanie a duchovnú službu pre veriacich.