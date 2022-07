Besedy s literátmi pokračujú v Nitrianskej galérii aj toto leto

Nitra 10. júla (TASR) - V Nitrianskej galérii pokračuje 16. ročník cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Diskusie tradične vedie moderátor Dado Nagy.



Najbližšia beseda sa bude konať 19. júla. Čitatelia sa na nej stretnú s autorkou nastupujúcej literárnej generácie Nicol Hochholczerovou. "Pochádza z Rimavskej Soboty a momentálne študuje na katedre grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Ocenenia za prozaickú tvorbu získala v literárnych súťažiach Poviedka, Medziriadky, Literárny Kežmarok, Kukučínova Revúca a za knižnú ilustráciu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska," uviedli organizátori.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov," informovala Nitrianska galéria.