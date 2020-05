Nitrianska galéria bude organizovať besedy so slovenskými spisovateľmi

Nitra 11. mája (TASR) – Nitrianska galéria bude aj tento rok organizovať Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... V poradí 14. ročník projektu sa však pre pandémiu ochorenia COVID-19 presunie do online priestoru.



Moderátorom besied s literárnymi hosťami bude opäť Dado Nagy. „V deň konania, bude beseda šírená živým prenosom na sociálnej sieti, na druhý deň po odvysielaní bude k dispozícii na YouTube kanáli galérie, alebo na našej webovej stránke,“ uviedla Dominika Kuchynková z Nitrianskej galérie. Prvým hosťom Dada Nagya bude 14. mája Silvester Lavrík, ktorý pôsobí ako prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ dodala Kuchynková.