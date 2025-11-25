< sekcia Regióny
Nitrianska galéria bude prezentovať diela zo svojich depozitárov
Ako uviedli kurátorky výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková a Andrea Pleidel, pripravovaná výstava predstaví autorov zo zbierok galérie, ktorá bola budovaná 60 rokov.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje na december tretiu zo série výročných výstav, v rámci ktorých prezentuje diela zo svojich depozitárov. Novú expozíciu s názvom Legenda o (regionálnom) umelcovi sprístupní v Reprezentačných sálach a v Galérii mladých od 13. decembra 2025 do 24. mája 2026.
Ako uviedli kurátorky výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková a Andrea Pleidel, pripravovaná výstava predstaví autorov zo zbierok galérie, ktorá bola budovaná 60 rokov. „Snažíme sa prezentovať vágny pojem regionálny umelec. Hľadáme odpoveď na otázku, či tento fenomén odráža limity a špecifiká prostredia regiónu, miesto narodenia, miesto aktívnej činnosti, alebo je to iný druh stratégie umocňujúcej kult umelca,“ povedali o výstave kurátorky.
Výstava prezentuje diela takmer 50 výtvarníkov, ktorí majú rôzne väzby s nitrianskym regiónom. „Bude jedinečnou prehliadkou autorov, ktorí sú zastúpení v zbierkach galérie. Zároveň sa vo výstave bude natískať otázka budúcnosti zbierky i jej akvizičného smerovania k umelcom, ktorých diela ešte v zbierke zastúpené nie sú, ale ich rozmanitá spojitosť s regiónom je vystopovateľná,“ doplnila galéria.
