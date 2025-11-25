Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. november 2025Meniny má Katarína
< sekcia Regióny

Nitrianska galéria bude prezentovať diela zo svojich depozitárov

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Ako uviedli kurátorky výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková a Andrea Pleidel, pripravovaná výstava predstaví autorov zo zbierok galérie, ktorá bola budovaná 60 rokov.

Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje na december tretiu zo série výročných výstav, v rámci ktorých prezentuje diela zo svojich depozitárov. Novú expozíciu s názvom Legenda o (regionálnom) umelcovi sprístupní v Reprezentačných sálach a v Galérii mladých od 13. decembra 2025 do 24. mája 2026.

Ako uviedli kurátorky výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková a Andrea Pleidel, pripravovaná výstava predstaví autorov zo zbierok galérie, ktorá bola budovaná 60 rokov. „Snažíme sa prezentovať vágny pojem regionálny umelec. Hľadáme odpoveď na otázku, či tento fenomén odráža limity a špecifiká prostredia regiónu, miesto narodenia, miesto aktívnej činnosti, alebo je to iný druh stratégie umocňujúcej kult umelca,“ povedali o výstave kurátorky.

Výstava prezentuje diela takmer 50 výtvarníkov, ktorí majú rôzne väzby s nitrianskym regiónom. „Bude jedinečnou prehliadkou autorov, ktorí sú zastúpení v zbierkach galérie. Zároveň sa vo výstave bude natískať otázka budúcnosti zbierky i jej akvizičného smerovania k umelcom, ktorých diela ešte v zbierke zastúpené nie sú, ale ich rozmanitá spojitosť s regiónom je vystopovateľná,“ doplnila galéria.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?