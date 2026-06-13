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Nitrianska galéria otvorí v jeden deň dve nové výstavy
V priestoroch Galérie mladých bude zasa otvorená výstava autoriek Silvie Balážovej a Lucie Lakovej.
Autor TASR
Nitra 13. júna (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje dve nové výstavy. Ako informovala, obe budú sprístupnené naraz, 25. júna o 17. hodine.
Nové projekty pripravujú kurátorky Barbora Kurek Geržová a Andrea Pleidel. „Spojili svoje sily, aby si rozdelili výstavné priestory a zaplnili ich tvorbou súčasných autorov. V reprezentačných sálach sa práve pripravuje výstava Tallová & Kvetan & Šakový, ktorá mapuje svety dvoch umelcov a jednej umelkyne. Ich tvorba vzniká nezávisle od seba, občas sa prelína, inokedy rozdeľuje,“ priblížila galéria.
V priestoroch Galérie mladých bude zasa otvorená výstava autoriek Silvie Balážovej a Lucie Lakovej. „Ich umelecké prístupy spája príroda. Ekologické a environmentálne sú nielen materiály a techniky, ale aj obsahy diel,“ doplnila Nitrianska galéria.
Nové projekty pripravujú kurátorky Barbora Kurek Geržová a Andrea Pleidel. „Spojili svoje sily, aby si rozdelili výstavné priestory a zaplnili ich tvorbou súčasných autorov. V reprezentačných sálach sa práve pripravuje výstava Tallová & Kvetan & Šakový, ktorá mapuje svety dvoch umelcov a jednej umelkyne. Ich tvorba vzniká nezávisle od seba, občas sa prelína, inokedy rozdeľuje,“ priblížila galéria.
V priestoroch Galérie mladých bude zasa otvorená výstava autoriek Silvie Balážovej a Lucie Lakovej. „Ich umelecké prístupy spája príroda. Ekologické a environmentálne sú nielen materiály a techniky, ale aj obsahy diel,“ doplnila Nitrianska galéria.