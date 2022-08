Nitrianska galéria ponúka aj cez prázdniny stretnutia s literátmi

Nitra 13. augusta (TASR) - V Nitrianskej galérii aj počas prázdnin pokračujú stretnutia so slovenskými spisovateľmi. V poradí 16. ročník literárneho cyklu vedie moderátor Dado Nagy.



Najbližšia beseda sa uskutoční 30. augusta. Čitatelia sa na nej stretnú so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou. "Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka. Knižne debutovala zbierkou poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov. Po nej nasledoval román Moje more. Neskôr jej vyšli romány Slobodu bažantom, Muž z jamy a deti z lásky a Tri smrtky sa plavia. V roku 2021 jej vyšla kniha Zjedol som Lautreca, ktorú aj sama ilustrovala," uviedli organizátori.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov," informovala Nitrianska galéria.