Nitrianska galéria ponúka aj na jeseň rôzne tvorivé dielne a workshopy

Nitra 11. októbra (TASR) - Nitrianska galéria pokračuje aj v jesenných mesiacoch v organizovaní tvorivých dielní k aktuálnym výstavám. Ich súčasťou je aj Ateliér 44 plus, ktorý ponúka výtvarné workshopy pre dospelých a seniorov.



Ako uviedli organizátori, najbližšie stretnutie bude 12. októbra, keď je pre návštevníkov Ateliéru 44 plus pripravená tvorivá dielňa k výstave Hladiny dotyku. "Podujatie s názvom Od každého kúsok bude inšpirované tvorbou umelkyne Kláry Štefanovičovej," informovala Nitrianska galéria.



Tá ponúka až do konca roka aj ďalšie tvorivé a vzdelávacie aktivity. Tematické dielne, workshopy a edukačné programy sú koncipované pre rozmanité vekové skupiny detí a mládeže. "Nezabúdame ani na individuálnych návštevníkov, pre ktorých pripravujeme programy v Ateliéri Mladých, Ateliéri 44 plus a vo Večernom ateliéri," pripomenula galéria.