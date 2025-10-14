Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitrianska galéria ponúka jesenný cyklus koncertov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako uviedli organizátori, aktuálny ročník podujatia predstaví významné diela zo sólovej i z komornej hudby rôznych historických období a súčasnosti.

Autor TASR
Nitra 14. októbra (TASR) - Nitrianska galéria ponúkne v priebehu októbra a novembra sériu jesenných komorných koncertov. Cyklus s názvom Galéria hudby je zameraný na hlbšie spoznávanie hudobných diel všetkých historických období.

Ako uviedli organizátori, aktuálny ročník podujatia predstaví významné diela zo sólovej i z komornej hudby rôznych historických období a súčasnosti. „Tvorba svetových a domácich skladateľov zaznie v interpretácii úspešných hudobníkov, ktorí sa etablovali nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne,“ informovala galéria.

Jesennú časť cyklu Galéria hudby otvorí v koncertnej sále Župného domu 29. októbra vystúpenie mezzosopranistky Andrey Pietrovej a pianistky Zuzany Manery Biščákovej. Na ďalších koncertoch sa v priebehu novembra predstavia zoskupenia EnsembleSpectrum a Spectrum Quartett.
