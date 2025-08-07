< sekcia Regióny
Nitrianska galéria ponúka v auguste viaceré kultúrne podujatia
Koncert alt-folkového pesničkára s názvom Zabiť Františka sa bude konať 15. augusta.
Autor TASR
Nitra 7. augusta (TASR) - V Nitrianskej galérii pokračuje aj v auguste séria kultúrnych podujatí nazvaných Leto na Samovej č. 1. Ako pripomenuli organizátori, workshopy, besedy a koncerty sa konajú na nádvorí na Samovej ulici.
Po workshope s názvom Haraburdiareň, ktorý sa konal vo štvrtok dopoludnia, ponúkne augustový program aj detské predstavenie s názvom Lovec plastov Zero Waste, ktoré Divadlo Morgonrock odohrá 13. augusta o 17.00.
Koncert alt-folkového pesničkára s názvom Zabiť Františka sa bude konať 15. augusta. Modelovanie na hrnčiarskom kruhu s keramikárom a pedagógom Jánom Harmadym si môžu návštevníci galérie vyskúšať 20. a 21. augusta. „Vo štvrtok 21. augusta sa bude popoludní konať aj ďalšia časť cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Tentoraz sa bude moderátor Dado Nagy zhovárať so spisovateľkou Barborou Hrínovou,“ doplnila Nitrianska galéria.
Po workshope s názvom Haraburdiareň, ktorý sa konal vo štvrtok dopoludnia, ponúkne augustový program aj detské predstavenie s názvom Lovec plastov Zero Waste, ktoré Divadlo Morgonrock odohrá 13. augusta o 17.00.
Koncert alt-folkového pesničkára s názvom Zabiť Františka sa bude konať 15. augusta. Modelovanie na hrnčiarskom kruhu s keramikárom a pedagógom Jánom Harmadym si môžu návštevníci galérie vyskúšať 20. a 21. augusta. „Vo štvrtok 21. augusta sa bude popoludní konať aj ďalšia časť cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Tentoraz sa bude moderátor Dado Nagy zhovárať so spisovateľkou Barborou Hrínovou,“ doplnila Nitrianska galéria.