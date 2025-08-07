Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitrianska galéria ponúka v auguste viaceré kultúrne podujatia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Koncert alt-folkového pesničkára s názvom Zabiť Františka sa bude konať 15. augusta.

Autor TASR
Nitra 7. augusta (TASR) - V Nitrianskej galérii pokračuje aj v auguste séria kultúrnych podujatí nazvaných Leto na Samovej č. 1. Ako pripomenuli organizátori, workshopy, besedy a koncerty sa konajú na nádvorí na Samovej ulici.

Po workshope s názvom Haraburdiareň, ktorý sa konal vo štvrtok dopoludnia, ponúkne augustový program aj detské predstavenie s názvom Lovec plastov Zero Waste, ktoré Divadlo Morgonrock odohrá 13. augusta o 17.00.

Koncert alt-folkového pesničkára s názvom Zabiť Františka sa bude konať 15. augusta. Modelovanie na hrnčiarskom kruhu s keramikárom a pedagógom Jánom Harmadym si môžu návštevníci galérie vyskúšať 20. a 21. augusta. „Vo štvrtok 21. augusta sa bude popoludní konať aj ďalšia časť cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Tentoraz sa bude moderátor Dado Nagy zhovárať so spisovateľkou Barborou Hrínovou,“ doplnila Nitrianska galéria.
