Nitrianska galéria ponúkne aj v roku 2023 tvorivé dielne a workshopy

Nitra 17. januára (TASR) - Nitrianska galéria bude aj v roku 2023 ponúkať verejnosti rôzne tvorivé a vzdelávacie programy. Milovníci umenia budú môcť opäť navštevovať i podujatia pripravované k aktuálnym výstavám.



Ako informovala galéria, výtvarné workshopy pre dospelých a seniorov sa budú organizovať v rámci Ateliéru 44 plus. "Konať sa bude vždy v stredu od 16. do 18. hodiny. Ateliér mladých je určený pre deti a mládež. Pripravujeme ho takisto v stredu, ale od 13. do 15. hodiny," uviedli organizátori.



Nitrianska galéria okrem toho ponúka aj ďalšie tvorivé a vzdelávacie aktivity. Tematické dielne, workshopy a edukačné programy sú pripravované pre rôzne vekové skupiny. "Nezabúdame ani na individuálnych návštevníkov, pre ktorých pripravujeme aj programy vo Večernom ateliéri," pripomenuli organizátori.